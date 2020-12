Course à pied : les femmes créent une Equipe de Choc Tournai-Ath-Mouscron100% Web Geoffrey Devaux Elles proposent un parcours de 11 km à Thimougies jusqu’au 13 décembre et ne comptent pas s’arrêter là. © DR

Les habitués du challenge ACRHO connaissent le village de Thimougies, théâtre habituellement des Crêtes du Tournaisis. Sauf que cette année, ce beau petit coin et les côtes qui font mal aux pattes n’ont pas eu l’occasion d’accueillir l’épreuve, virus oblige.



Malgré tout, depuis quelques jours, les joggeurs reviennent dans le secteur à l’initiative de plusieurs femmes qui ont lancé l’ Equipe de Choc et qui proposent un parcours fléché de 11 kilomètres dans la campagne environnante. Cette équipe est composée de Maguy Betermiez, Sylvie Peutte et Elise Lucas, épaulées par Odile Ramu.



"L’idée est venue tout simplement de l’impossibilité de participer à des épreuves à cause de la deuxième vague, souligne Elise Lucas. Nous avons toutes l’habitude de courir et nous avons vu aussi que certains parcours étaient proposés par des organisateurs dans la région. Alors, pourquoi ne pas se lancer ? Le parcours est fléché à travers la campagne sur Thimougies et Béclers. A la base, nous avions prévu de le proposer jusqu’à ce dimanche mais nous avons décidé de le prolonger jusqu’au 13 décembre."



Le parcours est à réaliser seul ou en groupe de maximum 4 personnes, ceci bien entendu dans le respect des mesures sanitaires.

Une fois que vous avez couru, vous pouvez envoyer votre chrono (photo) ainsi que votre nom, votre prénom et votre club éventuel par Messenger à Maguy Betermiez ou à Odile Ramu. Un classement a été établi.



"Plus de soixante personnes ont déjà effectué le tracé , précise Elise Lucas. Un tirage au sort sera effectué et les trois personnes piochées recevront un petit cadeau grâce à des sponsors. Dans la foulée de ce parcours, nous envisageons d’en proposer un autre, sans doute du côté de Maulde."

Autrement dit, à quelques kilomètres de là. En attendant, si vous voulez accomplir les 11 kilomètres, rendez-vous pour le départ et l’arrivée sur la place de Thimougies, devant l’église. Infos via la page Facebook Thimougies - marcher ou courir confiné.