Pierre Denays et Thaddée Adam ont réalisé une superbe performance ce dimanche aux 20 kilomètres de Bruxelles en se classant respectivement troisième et quatrième. Les deux Tournaisiens ont terminé au sprint pour une place sur le podium, Pierre terminant en 1.01.44, soit 5 secondes devant Thaddée.

"Au départ, je me disais que faire une belle place était possible, tout en sachant qu’Amaury Paquet et Arnaud Dely étaient là et qu’il serait difficile de finir devant eux, confie Pierre Denays. Très vite, il s’est avéré qu’ils étaient au-dessus du lot. Dès les premiers tunnels, j’ai vu qu’ils se bagarraient pour la gagne. Thaddée et moi étions dans un bon tempo et certains concurrents sont revenus en bas de Tervueren. Nous étions à cinq ou six à pouvoir prétendre à la troisième place. J’étais confiant car je sais que j’ai un bon finish. En plus, je restais sur de bonnes courses, que ce soit au championnat de Belgique de 10.000 m sur piste ou en interclubs sur 5.000. Thaddée a placé une attaque à un moment. Je ne me suis pas laissé décramponner et à 500 m de la ligne, j’ai tenté ma chance et j’ai accéléré pour terminer sur le podium. C’est une réelle satisfaction."