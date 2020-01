Jean-Denis Vandenbroucke fait le point sur les six régionaux de ses équipes.

Il y a un solide contingent hennuyer au sein des équipes Bingoal-Wallonie-Bruxelles. Avec quatre éléments dans la formation pro et deux jeunes dans la structure espoirs. L’ancien pro Jean-Denis Vandenbroucke détaille les attentes de ces six coureurs pour la nouvelle saison.

Jonas Castrique, 23 ans, Ploegsteert, première saison pro

"Jusqu’à présent, sa jeune carrière a été marquée par… la poisse. Si je prends ces quatre dernières années, chez les espoirs, on peut considérer qu’il n’a réellement roulé que deux saisons… Il a à chaque fois dû se battre pour revenir après plusieurs ennuis. Ce qu’il a toujours fait. L’an passé, il a remporté une belle classique aux Pays-Bas, il a bien marché en début de saison avant d’être à l’arrêt à cause de plusieurs chutes. Il méritait d’avoir une chance. On sait que c’est un gagneur. Il est rapide, il aime les pavés. Pour le moment, il n’a pas encore atteint son meilleur potentiel. Il va devoir apprendre en 2020. Notamment en roulant pour les leaders." (...)