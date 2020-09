En plus de randos cyclos et de marche, il y aura aussi une course pour cadets.

Le cyclisme moderne est en pleine mutation. Avec des jeunes qui percent directement au plus haut niveau, à l’image des Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Marc Hirschi, Egan Bernal et bien d’autres. Une percée précoce qui était plus rare ces dernières décennies. Et qui rappelle l’éclosion rapide chez les pros du regretté Frank Vandenbroucke. L’ancien champion cycliste, décédé en 2009, reste dans toutes les mémoires des fans de vélo. Surtout à Ploegsteert, le village de VDB. Qui le remettra à l’honneur ce week-end, avec le traditionnel Mémorial VDB Forever.

“Ce sera notre onzième édition dimanche”, indique Jean-Michel Clatot. “Avec des randonnées cyclos longues de 25, 50, 65, 90 et 105 kilomètres. Avec des parcours qui empruntent les routes sur lesquelles s’entraînaient Frank et son ami Nico Mattan, qui est d’ailleurs souvent présent sur notre Mémorial VDB For Ever, comme d’autres anciens pros. Il y a aussi des marches (6,5, 10 et 15 km).”