Des pelotons importants sont attendus à Templeuve ce 11 mars et à Esplechin le 18 mars.

C’est reparti pour les courses du mercredi en Hainaut, avec le Grand Prix Le Central, ce 11 mars, à Templeuve, et le Grand Prix Dewailly, le 18 mars, à Esplechin. "Cela fait 25 ans que l’épreuve de Templeuve existe et nous attendons à nouveau une belle affluence ce mercredi", commente Louis Cousaert, du Royal Cazeau Pédale Templeuve, le club organisateur (qui met aussi sur pied l'épreuve pro de l'Eurometropole Tour). "On peut s’attendre à nouveau à un peloton de 150 élites sans contrat et espoirs. Le fait qu’elles soient placées en semaine, quand il n’y a pas d’autres courses, attire les coureurs. Dont souvent des coureurs français. Ces épreuves fonctionnent bien, raison pour laquelle nous avons repris celle d’Esplechin quand le club organisateur a arrêté."

Départ à 15h ce 11 mars pour 115,5 kilomètres, en 15 tours. Départ à Esplechin le 18 mars à 15h pour 121 kilomètres, en 11 tours.