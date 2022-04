Le challenge des Picardes reprend sa course cette année avec au programme 19 randonnées labellisées. Les cyclos feront par exemple étape ce dimanche 24 avril à Basècles avec la Basécrack organisée par la Roue basècloise.

Luc Van der Stichelen et son équipe sont heureux de retrouver les rouleurs et autres adeptes de la Petite Reine.

"La vie associative et sportive renaît après deux années délicates, indique Luc. Comme d’autres organisations, les Picardes ont souffert et quelques clubs connaissent d’ailleurs des difficultés à repartir de l’avant. Quoi qu’il en soit, nous sommes encore une fois très contents de revoir du monde. L’an dernier déjà, nous avions organisé un parcours points-nœuds qui ne nécessitait pas de grosses démarches administratives et le concept avait bien plu. Cette fois, nous repartons pour le challenge des Picardes proprement dit. En plus, la météo devrait être de notre côté."

Deux marches également

Au programme pour les cyclos, quatre parcours : 25, 45, 65 et 95 kilomètres. Il y en aura pour tous les goûts. "Le plus petit tracé est dévolu, comme de coutume, aux personnes qui veulent rouler en famille et découvrir la discipline sans devoir parcourir trop de distance, souligne Luc Van der Stichelen. Nous avons prévu aussi un grand circuit en forme de huit dont le centre sera le lieu de ravitaillement à Harchies. Une partie du tracé emmènera les participants vers le nord de la France en passant par Quiévrain et nous irons aussi dans l’autre sens vers Ormeignies et Ath. Un parcours sans trop de difficultés à la découverte des beaux paysages régionaux. Le fléchage sera réalisé sur des poteaux en rouge et jaune, les couleurs de l’entité de Beloeil."

Ce n’est pas tout. À côté des tracés réserves aux cyclos, les Amis de la Nature de Basècles ont concocté deux parcours pédestres de 5 et 10 kilomètres. Avis aux marcheurs.

Les inscriptions à cette Basécrack se feront depuis la Maison du Peuple de Basècles de 7 h 30 à 10 h 30.