L’entrée dans l’âge adulte est une étape charnière dans la vie. On prend ses premières responsabilités et on doit poser des choix déterminants pour la suite. À 19 ans, Cylia Ducoulombier l’a réalisé en misant tout sur le basket. Ce qui lui permet aujourd’hui de représenter la Wallonie picarde au sein de l’élite nationale, aux Spurs de Courtrai. Provenant du Tremplin Mouscron, Cylia a franchi la frontière linguistique à 14 ans, poussée par les conseils de celle qu’elle considère comme sa marraine de cœur, Aurélie Vandersteene.