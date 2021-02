Passé également par Mouscron, l’ex Tournaisien a signé en P1, à Molenbaix.

Il y a un peu plus de trois ans, le Blandinois Clément Petit était encore un joueur d’Anderlecht. Quelques grosses blessures plus tard et passé entre-temps par Mouscron, les Francs Borains et le RFC Tournai, l’attaquant de 23 ans vient de s’engager avec Molenbaix, ambitieux en P1. Entretien.

Clément, comment expliquez-vous cette réorientation de votre carrière de footballeur ?

“J’ai trouvé un job. Je vais débuter le 1er mars. Et puis, la saison dernière, j’avais débuté le coaching avec les U19 de Bléharies et ça m’a plu. J’avais d’ailleurs accompagné plusieurs U19 cette saison en m’impliquant dans le staff de la P4 de Bléharies tout en restant joueur à Tournai. Mon envie est donc clairement de poursuivre comme joueur en prenant du plaisir avec l’envie de continuer à coacher si possible et de passer mes diplômes d’entraîneur.”

Pourquoi Molenbaix ?