La semaine a été mouvementée du côté du stade Luc Varenne. En effet, après le départ du défenseur Halil Bouziane, le club était en recherche d'un nouvel arrière central. C'est finalement une vieille connaissance de la maison qui fait son grand retour. En effet, Alfhusein Diakhaby vient de s'engager avec les Sang et Or.Maxence Dannel fait lui aussi ses valises. Le portier des Sang et Or, en contact avancé avec Renaix depuis plusieurs semaines, s'est engagé ce vendredi soir avec les Flandriens. Autre départ, celui d'Adrien Detemmerman. Le jeune tournaisien jouera la saison prochaine avec le Pays Blanc. Il terminera cependant l'exercice actuel avec le groupe tournaisien.