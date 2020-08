Le mercato tournaisien est-il terminé ? Rien n'est moins sûr !

Ce lundi, la signature de plusieurs joueurs a été actée du côté des Sang et Or.Mamadou Ba fait ainsi son retour au stade Luc Varenne après un passage au RWDM et aux Francs Borains d'où il vient. Un nouvel atout offensif !Le défenseur Nicolas Jonquet, en provenance de La Ciotat, vient également renforcer le groupe coaché par Greg Voiturier.Autre joueur qui connaît bien le football belge, et de plus la région, en la personne de Gauthier Varez. Auteur de bonnes prestations sous le maillot de la REAL en D2 Amateurs, le meneur de jeu va pouvoir apporter toute son expérience aux Tournaisiens. Il arrive en provenance d'Arras.De son côté, David Rogie troque sa tunique des Francs Borains pour celle de Tournai. Le défenseur s'entraînait avec les Sang et Or depuis un certain temps, un accord a pu être trouvé.Enfin, cinquième signature et non des moindres, Mustapha El Idrissi. En provenance des Emirats Arabes Unis, le joueur âgé de 42 ans est de retour à Tournai depuis quelques semaines. Le coach s'était montré intéressé par sa venue.