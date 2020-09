Tournai entamait ce mercredi soir son dernier match de préparation avant la reprise du championnat, programmée dans une dizaine de jours. Et, en guise de dernier adversaire amical, les Sang et Or retrouvait les voisins de Renaix, pensionnaires de D2 Amateurs.



En première période, les Tournaisiens parvenaient à mener au score grâce à un but de la tête de Ba, bien servi sur un corner botté par Rogie. Un avantage que les locaux ne parvenaient cependant pas à garder bien longtemps. En effet, sur une nouvelle erreur de placement défensif, Leganase, qui se trouvait encore dans l’autre camp la saison passée, trompait Willocq, le portier tournaisien qui jouait ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs.



En seconde période, le coach Greg Voiturier procédait à six changements. Seul son secteur défensif n’était pas trop chamboulé, hormis Bouziane qui remontait d’un cran, laissant sa place à Jonquet en défense centrale. Durant ces 45 dernières minutes, aucun fait n’aura véritablement été marquant hormis le bon et solide travail d’équipe des joueurs présents sur le terrain en seconde période.



"Je suis satisfait de cela, confiait le coach à l’issue de la partie. La prestation de Bouziane dans le milieu de terrain m’a également plu et c’est d’ailleurs positif avec le retour d’Ivanof. On commence à trouver de la stabilité dans cette ligne défensive et c’est de bon augure avec le début du championnat qui se profile."



Autre prestation convaincante, celle du gardien Willocq. "Il s’est bien fait entendre sur le terrain, c’est positif. Maintenant, je me retrouve avec trois bons gardiens dans mon noyau. Il va falloir faire des choix, établir une hiérarchie. J’avoue que cela ne sera pas forcément évident."



Tournai : Willocq (46e Nicolas); Balde, Bouziane, Duyck, Rogie; Pio (46e Sissoko), Varez (46e Deviaene), Holuigue (46e Jonquet), Dekampener (46e El Ghandor); Petit (46e Marigard), Ba (62e Zanzan).

Les buts : 10e Ba (1-0), 18e Leganase (1-1).