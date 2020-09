Ce mercredi, le RFC Tournai (D3 Amateurs) recevait les Francs Borains (Nationale 1) à l’occasion d'une joute amicale au stade Luc Varenne. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux divisions qui séparent les deux équipes se sont bien faites ressentir sur le terrain. En tout cas en première période. En effet, si le score affichait 0-2 à l’issue des 45 premières minutes, le marquoir aurait pu plus sévère encore en faveur des visiteurs.



En seconde période, les locaux offraient un peu plus de répondant mais sans jamais véritablement inquiéter le portier adverse. De belles combinaisons auront tout de même eu le mérite d’égayer les supporters Sang et Or. Delins, qui remplaçait Nicolas dans les cages tournaisiennes en seconde période, encaissait également deux buts. En effet, et malheureusement pour lui, Jonquet poussait involontairement le cuir au fond du but sur une action offensive des Francs Borains dans le dernier quart d'heure. Quelques minutes plus tard, Durieux s’isolait dans le petit rectangle et ne laissait aucune chance au portier des Sang et Or.



"Je pense qu'on les a un peu trop respectés au début, assure le coach Grégory Voiturier. On ne répondait pas présent et cela a fait la différence. Après, il y a une différence de niveau entre les deux équipes et c'est normal ! Ce n'est pas un déshonneur de perdre 0-4 contre pareille équipe mais nous avons donné une bonne réplique. Il faut désormais se rapprocher de notre match référence, j'espère que cela sera le cas dimanche face à une équipe théoriquement du même calibre que nous."



Les buts : 3e Valenti (0-1), 24e Habbas (0-2), 75e csc Jonquet (0-3), 80e Durieux (0-4).