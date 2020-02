Face au Pays Vert, Malory Destrain a disputé ses premières minutes de jeu depuis l’arrivée du coach Carmelo Cannetti.

Alors que le RFC Tournai a renoué avec la victoire en 2020 en s’imposant sur un score magistral de tennis (6-0) face aux voisins du Pays Vert, les Sang et Or ont également pu compter sur une très bonne prestation d’un véritable revenant. Auteur du premier but de la partie et très efficace dans le jeu, Malory Destrain disputait ses premières minutes de la saison depuis l’arrivée de Carmelo Cannetti !

"Cela fait évidemment plaisir de retrouver l’équipe" , explique le principal intéressé. Ce dernier avoue cependant qu’il ne s’y attendait pas. "Après une semaine d’entraînements, le coach m’a réintégré dans le groupe des quinze. Je ne me voyais pas rentrer dans le onze de base face au Pays Vert même si j’avais préparé mon match comme il le fallait. Cela s’est joué entre Axel (Pio) et moi, et le coach a tranché."

Le jeune joueur a évidemment pleinement saisi sa chance.