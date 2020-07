Le rapide Tournaisien, malgré une saison pour la moins particulière, va franchir un nouveau palier.

C’est un refrain qui revient sans cesse dans le discours des juniors de 2e année, à chaque début de saison : “Je vise une belle année, pour pouvoir intégrer une belle équipe pour mon arrivée chez les espoirs la saison prochaine”.

Ce discours, Dayan Van Rillaert l’a également tenu en début d’année, lors de la présentation de son équipe Sprint 2000 Charleroi. Et lors de cette année très particulière avec la crise du coronavirus, il a réussi son objectif, alors… qu’il n’y a quasiment pas eu de courses cette année !

Il a effectivement été recruté pour 2021 par la formation continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team. “Je suis très content d’avoir reçu cette opportunité”, explique-t-il. “Il s’agit d’une très belle structure qui va, j’en suis certain, me permettre de progresser. C’est vraiment l’équipe que j’espérais pour mon arrivée chez les espoirs. J’aurai l’avantage de déjà connaître de nombreux coureurs dans l’effectif. Et je connais bien aussi plusieurs personnes du staff, comme Christophe Prémont, mais aussi le directeur sportif Jean-Denis Vandenbroucke, qui est mon coach actuellement.”

A-t-il eu peur de ne pas pouvoir faire ses preuves avec plusieurs mois sans compétition ? “Non, pas vraiment, mais je ne suis pas quelqu’un qui stresse beaucoup dans la vie…”, répond-il, d’une voix effectivement très sereine. “Et puis, ce genre de contrat dans cette équipe se signe généralement en fin de saison. J’ai donc été agréablement surpris d’avoir déjà des certitudes pour 2021. Mais c’est sans doute les résultats de mes précédentes saisons qui ont joué en ma faveur.”

De quoi reprendre les compétitions officielles en août en confiance. “Malheureusement, il ne reste plus beaucoup de grandes courses pour nous, les juniors”, déplore Dayan Van Rillaert. “Notamment au niveau des classiques flandriennes, celles que je visais. J’aurai quand même envie de me montrer sur les épreuves qui restent. Même si je suis surtout très impatient d’arriver chez les espoirs en 2021 !”