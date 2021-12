Geoffrey Devaux et Jérémy Delforge

L’attaquant d’Enghien, Mathias Gortz, a déjà planté 23 buts en P2A. Mais Quina et Trussart dominent, eux aussi, leur série respective au classement des buteurs.

Partout où il est passé, Mathias Gortz a marqué. C’est encore le cas avec Enghien, où il a déjà planté 23 goals depuis le début de saison. Un bilan impressionnant que l’intéressé explique par un changement dans sa manière de jouer.

"J’ai débuté la saison avec une gêne, une forme de pubalgie. J’ai alors changé ma façon de faire, en essayant de surgir au bon moment pour profiter des services de mes équipiers Delbecq, Deotto ou d’autres. Je gère mieux mes efforts. Il n’y a que contre Templeuve que je n’ai pas marqué. Sinon, j’ai scoré à tous les autres matchs."

Bernard Lenelle, son coach, lui laisse à peu près carte blanche. "Julien Delbecq et moi faisons partie des nouveaux et le coach nous dit de jouer notre jeu. Parfois, il doit quand même nous rappeler à l’ordre pour assurer un minimum de travail défensif parce que même si nous avons l’avantage, nous sommes toujours portés vers l’avant, avec l’envie de marquer. Si je joue au foot, c’est pour ça, marquer. Et faire marquer aussi. J’ai aussi délivré quelques assists."