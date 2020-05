Le joueur de 17 ans passe de la P2 à la D2 amateurs.

Chaque saison désormais, la REAL tente de dénicher une pépite dans les séries provinciales. Et cette fois, les dirigeants acrenois ont jeté leur dévolu sur Aymé Henrard, le milieu offensif de Wiers âgé de 17 ans. Le jeune joueur va donc effectuer le grand saut.

"J’avais déjà été aligné avec l’équipe Premières fin de la saison dernière, l’année du titre en P3. Et cette saison, j’ai été titulaire plus de la moitié des matchs. J’ai su que les dirigeants de la REAL allaient venir me voir en cours de saison, explique Aymé. Après avoir reçu leur proposition, j’ai bien réfléchi avec mon entourage et j’ai décidé d’accepter. Je ne m’attendais pas forcément à partir mais la REAL m’offre une belle opportunité. Il ne faut pas brûler les étapes. C’est un projet sur deux ans."

Aymé peut évoluer en soutien d’attaque ou sur un flanc. "Je préfère jouer en numéro dix, c’est sûr, juste derrière l’attaquant. Après, ce sera à moi de faire mes preuves."

Le jeune joueur affiche déjà une certaine maturité dans ses propos. "Je sais que je dois encore progresser dans pas mal de domaines, travailler mon pied droit notamment ainsi que ma lecture du jeu. Je vais déjà dans les duels mais je dois me montrer encore plus agressif. Je vais essayer d’obtenir un maximum de temps de jeu et pourquoi pas plus. C’est mon intention."