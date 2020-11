Le football régional est en deuil. José Luis Maximiano, 48 ans, est décédé. Le joueur brésilien était arrivé en Belgique à l’âge de 20 ans et avait évolué à Wiers puis à l’échelon national, à Eeklo notamment, jusqu’en D2.

Il avait aussi porté les couleurs de Zottegem, Pecq, Estaimpuis, Péruwelz, Acren, Bernissart, Soignies et Maubray, entre autres. Dernièrement, il avait encore joué avec Taintignies et Molenbaix et continuait à marquer des buts.