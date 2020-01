Les amateurs de football, les Tournaisiens surtout, auront été peinés d’apprendre le décès de Marcel Rouneau, figure emblématique et ancien sociétaire aussi bien de l’Union que du Racing. "Papa a été joueur et entraîneur dans les deux clubs", rappelle Aldo, son fils.

Les réactions n’ont pas manqué. Dimanche, Patrice Meurant, manager du Péruwelz FC, avait invité quelques anciens joueurs de Tournai dans le cadre du match de P2 entre le Péruwelz FC et l’Union. Et pour l’occasion, les Péruwelziens avaient revêtu un maillot jaune et noir, comme le Racing du temps des derbies tournaisiens. "Nous avions justement parlé de Marcel, que nous savions souffrant", souligne Patrice.