C’est un défi à la fois intéressant et original qu’Alexandre Depraetere a choisi de relever de l’autre côté de la frontière linguistique. L’ex-coach de la Montkainoise, Obigies et plus récemment Dottignies entraînera Moen la saison prochaine. Mais pas l’équipe-fanion, qui évolue en P2 flandrienne. Il sera chargé des espoirs. (...)