Spécialiste de l’effort au long cours, plus précisément de l’Ironman, le Flobecquois Simon Clam n’est pas resté inactif en 2020 malgré la crise sanitaire. Il a ainsi ajouté une nouvelle corde à son arc en planchant sur la conception de barres énergétiques bio à destination des sportifs et des personnes souhaitant des en-cas sains. Un projet qui a germé dès le mois de mars au moment du début du premier confinement et qui est en passe de se concrétiser.

"La nutrition m’a toujours intéressé. L’aspect nutritionnel est important pour un sportif au niveau de ses performances. Au lieu de demeurer inactif avec l’arrêt des compétitions, j’ai donc entamé mes recherches. Évidemment, j’ai dû trouver une société capable de façonner mes barres. Moi, j’apporte mes idées, mes principes, mes goûts, la texture et le poids que je recherche et à partir de là, avec une société basée près d’Aix-en-Provence, nous avons conçu les barres ensemble. Il a fallu effectuer quelques essais avant de trouver le bon compromis."

La gamme SCN (Simon Clam Nutrition) est donc sur les rails. Au final, trois goûts ont été retenus : banane/noix de cajou, noisette/chocolat et caramel/amande. Simon le répète, ses barres sont bio.

"Elles sont composées d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. Il y en a une de 45 grammes et deux de 50 grammes. J’ai dû aussi trouver une société pour l’emballage et avec un designer, nous avons travaillé sur le logo et les étiquettes. Les fiches techniques sont prêtes. Il reste quelques démarches à effectuer. Un organisme européen de contrôle me donnera ainsi la certification bio. J’ai dû contacter l’Afsca puisque je vais stocker des barres chez moi dans un endroit prévu à cet effet. J’ai reçu mes pilotes et j’ai déjà fait tester les barres. Les retours sont positifs", souligne Simon.

Ce dernier ne se prend pas pour un apprenti sorcier. Ingénieur en construction de formation, il a aussi développé une activité de suivi sportif. Simon s’intéresse à la nutrition depuis un moment. "Je faisais déjà mes barres moi-même en prévision de certains événements. Ici, en lançant cette gamme, j’ai fait attention au volet endurance, en privilégiant les apports en glucides, protéines et sel et un faible apport en graisses. On tourne aux environs de 189 kcal pour une barre de 50 grammes."





Autour de 2 €

À la mi-janvier, Simon Clam enverra sa gamme pour la certification bio. Ensuite, il faudra attendre deux à quatre semaines pour l’obtenir. "Si tout est en ordre, on pourra produire et commercialiser fin février/début mars." Simon entend lancer dans un premier temps entre 6 000 et 7 000 barres par goût. Il a déjà noué pas mal de contacts avec des partenaires potentiels pour la commercialisation. "J’aurai un site de vente en ligne et beaucoup de magasins bio sont également intéressés, tout comme des distributeurs qui travaillent avec des salles de sport ou des piscines. Des magasins de vélo et des clubs de crossfit pourraient aussi se montrer intéressés. Le prix variera en fonction des commandes envisagées mais il tournera autour des 2 € la barre." Le citoyen de Flobecq espère par ailleurs reprendre la compétition dès que possible. "J’ai prévu de m’aligner sur l’Ironman de Majorque en mai. On verra en fonction de l’évolution sanitaire s’il a lieu."