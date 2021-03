Ce samedi au Futurosport, le Promo Volley Team Mouscron a officialisé un partenariat avec l’IEG et le Futurosport afin que ce dernier mette à disposition du club de volley les terrains de sable installés il y a un an sur le complexe. Une opération qui satisfait toutes les parties et qui permet aux volleyeuses et volleyeurs mouscronnois de pouvoir reprendre l’entraînement. Avec les restrictions, seuls les moins de 13 ans pouvaient jusqu’ici continuer à s’exercer en salle.