Après avoir partagé face à Durbuy lors de son premier match préparatif de la saison 2020-2021, le RFC Tournai recevait ce mercredi soir le NSeth Berchem, fraîchement promu en P1.

Une nouvelle occasion pour le coach Grégory Voiturier de voir ses ouailles à l'œuvre. En première période, on retrouvait notamment Victor Delins comme dernier rempart tandis qu'Axel Pio était capitaine. Marigard et Hustache se retrouvaient en pointe de l'attaque.

Il ne fallait pas attendre longtemps pour voir les Tournaisiens ouvrir la marque. Après même pas cinq minutes de jeu, Bouziane lobbait le gardien adverse, pas très attentif après une faute sifflée par l'arbitre, de sa propre partie de terrain. Un geste magistral qui régalait les supporters des Sang et Or. Moins de dix minutes plus tard, Marigard concluait parfaitement une belle combinaison. Le festival offensif continuait dans la foulée ! Billo Baldé s'arrachait pour garder le cuir avant d'adresser un centre parfait pour Sissoko qui concluait, 3-0.

En seconde période, le rythme retombait quelque peu. Le coach tournaisien ayant par ailleurs fait largement tourner son équipe. Valentin Nicolas défendait les cages tournaisiennes durant le deuxième acte.

Les buteurs tournaisiens: 4e Bouziane (1-0), 13e Marigard (2-0), 18e Sissoko (3-0).