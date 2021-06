Du 5 au 9 juillet, le RFC Tournai accueillera un stage Real Madrid organisé par la Fondation Real Madrid Clinic. L’Union Tournai/Warcoing fera de même à Vaulx du 16 au 20 août.Les jeunes de la région pourront ainsi se mettre dans la peau des Galactiques et suivre des entraînements pensés et élaborés par des entraîneurs et des scientifiques du sport, formés et licenciés, qui ont développé le concept de formation selon les directives de La Cantera, le centre de formation du Real.Le stage est ouvert aux filles et aux garçons nés entre 2004 et 2014, quel que soit leur niveau de performance. À la fin du stage, une analyse individuelle de chaque participant est faite et certains seront peut-être invités à fouler la pelouse du célèbre Santiago Bernabéu.L’inscription (de 269 à 299 €) se fait en ligne sur le site internet officiel de la Fondation Real Madrid Clinic : www.frmclinics.fr