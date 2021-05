À l’automne 2020, nous avions quitté Baptiste Moulin fraîchement auréolé d’un podium de catégorie aux 24 heures de Spa, le tout par des conditions dantesques. Cette année, le pilote de 21 ans, originaire de Montroeul-au-Bois, a changé de crémerie.

C’est simple : hormis sa voiture qui demeure la bestiale Lamborghini Huracan GT3, tout est différent. "Le GT Open, organisé par Jesus Pareja, n’est pas une copie du GT World de SRO", explique celui qui a débuté sa carrière en auto par la F4. "On utilise des pneus Michelin alors que j’avais des Pirelli en 2020, la Balance de Performance n’est pas la même et les freins non plus. De plus, avec le Vincenzo Sospiri Racing, je suis dans un autre contexte qu’avec Orange1 FFF. Ce team italien met plus de ressources dans les voitures et moins dans les à-côtés. De plus, Lamborghini est derrière nous et veut qu’on fasse de belles perfs. Ou sinon, on risque de se faire tirer les oreilles."