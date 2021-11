En foot, il y a le Soulier d’Or et en balle pelote, il y a le Gant d’Or, récompense individuelle ultime pour un joueur évoluant dans le championnat belge. Samedi, c’était jour de cérémonie à Nivelles et chacun avait abandonné short et maillot pour revêtir ses habits de gala pour voir Dimitri Dupont recevoir le prix ballant le plus prestigieux sur le plan individuel.

Dimitri, jouons cartes sur table d’entrée de jeu : ce Gant d’Or est-il une surprise ?

"Oui, ça l’est… Enfin, un peu ! J’ai réalisé une super saison, il est vrai, mais jamais on ne peut se dire : "Cette fois, c’est sûr, il est pour moi !" C’est une prétention qui ne me correspond pas. Mais je crois que l’année qu’on a connue collectivement avec Isières aura beaucoup joué."

Sans la réussite collective isiéroise, vous seriez passé à côté selon vous ?

"Ça reste difficile à dire mais l’écart avec Nicolas Nantel aurait été plus réduit en tous les cas. On a gagné la Coupe de Belgique, on est sorti vainqueur de la Grand-Place, on a fini troisième en championnat : dur de faire mieux avec l’équipe ! Ajoutez à ça de bonnes prestations de ma part et oui, au terme d’une saison où aucun joueur n’a survolé les débats, j’avais des chances de recevoir ce Gant d’Or." (...)