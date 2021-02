Le Pays Blanc poursuit son recrutement… offensif. Après avoir acté l’arrivée de Valentin Ramser en provenance du Pays Vert, le club antoinien annonce la venue de Donovan Haillez, qui évoluait à Biévène et qui avait inscrit un quadruplé en début de saison face à Solre.

C’est donc la bonne, cette fois, pour le Pays Blanc puisque le club avait déjà flirté avec l’attaquant par le passé. Le joueur a choisi le projet antoinien pour plusieurs raisons.

"Le côté familial du club m'a plu. La présence de nombreux et fidèles supporters m'a aussi convaincu, tout comme les infrastructures. Je vais jouer sur un billard régulièrement, indique Donovan, passé par l'Union de Tournai, Péruwelz, Wiers et dernièrement Biévène, avec qui il venait de rejoindre la P1. En arrivant à Antoing, je vais aussi me rapprocher de la maison."



Donovan Haillez sait que sa venue engendre des attentes. "Je veux donner un maximum d'assists mais aussi marquer des buts pour aider l'équipe. D'un point de vue collectif, j'espère enchaîner beaucoup de victoires rapidement pour nous rassurer au plus vite et prendre ainsi beaucoup de plaisir avec les copains."

Gwen Rustin, le T1, est bien entendu ravi d'enregistrer un deuxième renfort offensif rendu indispensable après les départs de Maksym Bah et de Tom Denays.

"Donovan est un transfert intéressant. Malgré son jeune âge, il évolue dans les séries provinciales depuis de nombreuses années. C est un joueur efficace et dans le football moderne, c'est une denrée recherchée. Je suis sûr qu'il marquera de nombreux buts pour le Pays Blanc et qu'il rapportera des points à l'équipe. Et puis, je n'oublie pas son abattage et son volume de jeu qui pourront soulager le bloc à de nombreuses occasions."