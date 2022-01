Même passer ou recevoir un coup de fil n’est pas aisé en ce moment pour Kelly Decaluwé. La cycliste de Bingoal-WB Ladies a lourdement chuté le 9 janvier lors d’un entraînement. Bilan : deux fractures et un casque cassé.

"Heureusement que j’avais mon casque. Je ne suis pas tombée à grande vitesse, mais je suis retombée directement sur le coude et le visage. J’ai passé des scanners car j’avais le visage écorché mais il n’y avait rien à ce niveau, heureusement. J’ai eu tout de suite très mal au coude. Je ne pouvais plus bouger mon bras. On m’a dit que c’était peut-être la clavicule mais moi, je sentais que c’était mon avant-bras qui était touché."