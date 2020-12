Fabio Scarpino, capitaine du Pays Blanc, capitaine courage

© tam.be





Début mars, le capitaine du Pays Blanc était victime d’un grave accident de la circulation. Rupture de l’aorte, multiples fractures : pendant de longs jours, il s’est battu pour rester en vie.

Une fois tiré d’affaire, Fabio a franchi différentes étapes avant de pouvoir refaire du sport. Dès le début de l’été, il se remettait au jogging, légèrement, avant de pouvoir reprendre aussi un de ses sports favoris : le tennis. Aujourd’hui, il croque la vie à pleines dents. Tout va très bien. "J’ai quasiment retrouvé mon niveau en course à pied. Je peux aussi donner des cours de tennis aux moins de 12 ans. Je dois encore récupérer du muscle et je devrai être opéré au bras gauche mais je me sens bien. Le foot, ce sera autre chose. J’ai toujours dit que j’aimerais reprendre les entraînements. Jouer des matchs me paraît plus difficile."





Tennis de table: les dames de la Raquette Rouge