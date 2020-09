A 3-0, le Pays Vert n’en menait pas large au Tivoli pour le deuxième tour de la Croku Cup et vu les nombreuses occasions louviéroises, dont beaucoup ont été stoppées ou déviées par Arnaud Mercier, peu de spectateurs imaginaient les Athois de Jimmy Hempte échouer de si peu finalement.

Pourtant les Athois, venus d'abord avec un système défensif, ont un peu embêté les Louviérois pour qui c'était le premier match officiel de la saison mais une erreur de Gaëtan Thulier qui accrochait Azevedo, lequel se ruait sur le ballon sur une passe mal assurée du défenseur à son gardien, dans le rectangle concédant le penalty qui a alors mis les Louviérois sur les bons rails puisque les occasions se sont multipliées et le score affichait 3-0 à 20 minutes du terme.

La montée au jeu du jeune Quentin Paternotte, auteur du doublé, et la déconcentration dans les rangs locaux ont toutefois permis aux visiteurs d’y croire jusqu’au bout, trompant un Kevin de Wolf presqu’au chômage technique pendant 80 minutes. Malheureusement, les deux situations dangereuses dans le grand rectangle louviérois dans les dernières minutes de la partie n’ont pu forcer l’égalisation et l’éventuelle cruelle séance des tirs au but.

La déception liée à l’élimination face à une équipe, amenée à jouer le titre une division au dessus en D2 ACFF (si elle n'est pas intégrée en N1 via son recours en référé), a vite disparu une fois avoir rejoint les vestiaires.

"J’ai un sentiment de fierté", lâche d’emblée Jimmy Hempte le coach du Pays Vert qui en a profité pour débrifer le match avec son homologue louviérois après la rencontre. "Tactiquement, on voulait les embêter d'emblée. Après, ce sont des erreurs individuelles. On a apporté plus de poids offensifs par la suite. L’entrée de Quentin Paternotte est un changement payant mais à 2-0 ou 3-0, nous n’avions plus rien à perdre. La montée de Charles Bourlart s’inscrit dans cette envie aussi."

Le technique

Raal: De Wolf, Matoka, Denayer (44e Galvez Lopez), Lazitch, Djoum, Francotte ; Louagé, Vanhecke (73e Wildemeersch), Franco, Azevedo, Pierre-Charles (68e Bruylandts).

Pays Vert : Mercier, F. Dubois (75e Vallera), Pierart, J. Dubois, Thulier, J. Eckhaut (68e Paternotte), Sa. Leleux, Sv. Leleux, Hospied, Blondiau (77e Bourlart), Mszanecki.

Arbitre: M. Letellier.

Avertissements : Hospied, Galvez Lopez.

Les buts : 27e Franco sur pen. (1-0), 56e Azevedo (2-0), 70e Lazitch (3-0), 72e et 88e Paternotte (3-1, 3-2).