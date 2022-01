Disputée à Chapelle-à-Oie, l’Hibiernale a accouché d’un vainqueur inédit. Et pour cause. Emmanuel Demuynck, 23 ans, a remporté sa toute première victoire à l’occasion de cette course qui inaugurait le challenge des associations leuzoises 2022. Chez les dames, c’est Ann Saffre qui s’est imposée. L’épreuve a recueilli un beau succès avec plus de 280 partants.