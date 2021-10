Il y a trois ans, Paul Bara, triathlète et duathlète bien connu dans la région, décidait de se consacrer plus particulièrement au vélo. L’aventure l’avait ainsi conduit à rejoindre le Sporting club boulonnais, en N3 française.

"Mais après deux années là-bas, ma décision était prise : je voulais revenir en Belgique. De toute façon, mon club actuel a décidé d’arrêter. Le problème, en France, c’est qu’il y avait beaucoup de déplacements et aussi une autre mentalité. Et puis, les parcours ne me convenaient pas vraiment."

Le citoyen de Rongy ne s’en cache pas : il préfère les tracés du style Paris-Roubaix, avec des pavés au menu. (...)