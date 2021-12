Titularisé pour la deuxième fois d’affilée dans l’entrejeu, Tom Dekampener s’épanouit de mieux en mieux au CS Pays Vert.





François Dubois, Valentin Romont et Quentin Hospied sur le banc, Joachim Dubois en P3 : Jimmy Hempte a maintenu le cap de la jeunesse pour la réception de Saint-Symphorien, confirmant ainsi dans un rôle de titulaires Melvin Bonnier, Charles Bourlart et Tom Dekampener. Le premier cité a assuré en défense centrale. Le second, buteur, a été très déroutant sur son flanc gauche. Et le troisième a juste fait étalage de sa palette de qualités de meneur de jeu, multipliant les appels entre les lignes, demandant souvent le ballon et prenant ses responsabilités en phase de conclusion. Sans réussite, malheureusement !

Le mot de son coach: "C’est son heure"

Son coach ne lui en voulait pas trop : "Vu le 2-0, ces ratés sont sans conséquence mais il doit au moins en mettre une sur deux au fond. Tom le sait, c’est un garçon intelligent qui mérite d’avoir sa chance. À Gosselies, il avait été bon ; une des rares satisfactions du match perdu alors qu’on avait tout pour le gagner ! Depuis deux semaines, je sens que c’est son heure. Il a quelque chose de diffé rent à apporter."