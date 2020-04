Les athlètes du club de triathlon sont confinés mais ne restent pas les bras croisés.

L’Endurance Team de Chièvres, en cette période pour le moins délicate, a décidé de faire un geste de solidarité en octroyant 5000 € à la lutte contre le Covid-19.

"Depuis février, un nouveau comité dirige le club et il doit vraiment faire face à un démarrage en force", indique Thomas Loquet, président de l’ET Chièvres. "On pensait que la fermeture de la piscine d’Ath serait notre principal défi à surmonter cette année. C’était sans compter sur cette pandémie. Même s’il a fallu pousser un coup de gueule au début, nos athlètes ont finalement assez vite compris la gravité de la situation et je me réjouis de voir qu’ils ont tous pris l’habitude de s’entrainer en solo de façon raisonnable. Actuellement, nos seuls échanges sportifs se font via des selfies et des sessions StayHome que je propose via la page Smarth-L-Coaching."

Outre ces échanges de selfies et le respect des directives, le comité de l’ETC voulait faire plus.

« Lors de notre dernière visioconférence, notre club a décidé d’aller encore plus loin en octroyant une partie non négligeable de son budget, soit 5000 €, à la lutte contre le Covid-19. Cette somme est mise à disposition d’associations qui pourront ainsi soutenir des initiatives dans notre région. Nous le savons tous, il y aura un après qui ne sera pas facile pour tout le monde. Nous avons donc pris une seconde initiative et celle-ci se veut un peu plus collective encore."

Et d'ajouter: "Nous espérons que notre triathlon du 30 août pourra avoir lieu normalement, mais un doute persiste. Nous avons donc décidé de ne pas nous lancer dans une large série de frais comme les bonnets de natation, les cadeaux de l’épreuve, les dossards personnalisés… Cette mesure nous permettra là encore de faire un don de 5€ par participant à une autre association qui pourra ainsi apporter son soutien à une action en lien avec le Covid-19."

"Rendez-vous le plus vite possible sur les routes", lance Thomas Loquet.