Ce vendredi 23 juillet, le challenge ACRHO reprendra enfin en mode plus ou moins normal à l’occasion du jogging des Gens d’Ere. Ce sera à 19 h 45. La dernière manche du challenge avait eu lieu en… octobre 2020 à la Rusta. Un sacré bail.

Le chronomètre officiel du challenge sera heureux de retrouver les joggeurs tandis que quelques règles seront de mise, comme le port du masque sur le site quand vous êtes debout. Les départs se feront par vagues de 50 participants toutes les deux minutes et il n’y aura pas de douches mais des vestiaires seront accessibles. Il sera également possible de se retrouver pour prendre un verre à maximum 8 par table. C’est déjà ça.

Pour le reste, un peu plus de 9 kilomètres donc à effectuer au grand air dans la campagne environnante, sur un parcours légèrement vallonné.

Au niveau pratique, pour les coureurs classés en 2019, le numéro de dossard correspond à leur classement et les frais d’inscription s’élèvent à 4 €. Pour les nouveaux, un numéro leur sera attribué lors de la remise de la fiche d’identité et des 5 € d’inscription. Toutes les infos sont sur le site de l’ACRHO.

Pas avant septembre

Doit-on s’attendre à une reprise totale du challenge ? Ce n’est pas vraiment à l’ordre du jour cet été. "D’ici la fin du mois d’août, les cinq autres organisations en lice envisagent une version off, une formule qui fonctionne bien, explique Jean-Luc Debaisieux, président du challenge ACRHO. On peut espérer une réelle reprise en septembre, en espérant qu’il n’y ait pas une nouvelle offensive de ce maudit Covid d’ici là."

Concernant la possibilité d’établir un classement général, cela paraît donc peu probable cette année.

En ce moment et jusqu’au 25 juillet se tient aussi La ronde des sorcières en off sur un parcours de 11,87 km avec départ et arrivée situés sur la route à l’entrée de l’administration communale d’Ellezelles (rue Saint-Mortier).