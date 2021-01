Le coach de Ere, à 56 ans, a décidé de stopper son parcours d’entraîneur après avoir connu de nombreux clubs de la Wallonie picarde.





Figure bien connue du milieu du foot régional, Laurent Debruxelles aura donc achevé son parcours de coach à Ere (P2A). A 56 ans, il a décidé de tourner une belle page d’un livre qui l’aura mené vers la Montkainoise, Anvaing, les Géants athois ou Meslin.

“La réflexion ne date pas d’hier. Je la partageais avec mes proches depuis quelques années. Mes enfants se moquaient de moi en évoquant une dépression saisonnière et c’est vrai que je n’étais pas encore prêt à stopper. Ici, je l’étais sans doute un peu plus. La saison dernière s’est achevée avant son terme. Durant l’été, nous avions retrouvé le plaisir de pouvoir s’entraîner mais la saison a été stoppée puis annulée. Tout ça a joué. A 56 ans, je ne suis pas dégoûté par la fonction et j’aurais été apte à continuer mais j’ai pris la décision de stopper.”