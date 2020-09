« Suite à cette annonce, la direction du club a obligé l’ensemble des joueurs et les staffs de nos deux équipes Premières, P2 et P3, à se tester, indique le club. Nous avons directement pris les devants et souhaité ne prendre aucun risque. La santé de nos joueurs, de nos staffs et de leurs proches passe avant tout. Suite à ces tests, trois nouveaux cas ont été détectés au sein de notre équipe A. Afin d'être entièrement transparents et par respect pour nos adversaires, nous avons décidé de communiquer ces résultats à l'Union belge, pour savoir la procédure à suivre. Selon Serge Rochart, manager du CP Hainaut, la procédure de l'ACFF nous sera communiquée très prochainement. Nous attendons des nouvelles mais les rencontres de nos équipes Premières ce week-end sont fortement compromises. »

La semaine dernière, le club des Etoilés d’Ere avait indiqué qu’un de ses joueurs de P3 avait été testé positif au Covid