Après son succès à Merksem, l’Estudiantes s’est imposé jeudi soir à Courtrai. Par le plus petit écart (30-31)

Tournai, qui se déplaçait à Courtrai dans le cadre de la 2e journée des playoffs jeudi soir, a ouvert le score par Merlin Rosier et l’a clos à la dernière minute sur un bel envoi de Jérôme Musilli qui signait le 30-31 victorieux. Joie dans le clan estudiantin, regards noirs chez les Courtraisiens.

La pièce aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre et le nul n’aurait souffert aucune critique. Mais Tournai, en possession de balle à quinze secondes du terme a eu l’intelligence de prendre un temps mort opportun et de mettre au point une tactique payante.

Le début de la rencontre s’était résumé à un constant chassé-croisant, Tournai s’offrant un instant deux buts d’avance (8-10, 15e) et Courtrai faisant de même à 14-12 (24e). La première mi-temps de ce match d’une belle intensité se terminait en faveur des locaux (17-16). Mais l’Estu renversa la marque dès le retour des vestiaires pour porter son avantage à trois unités à un quart d’heure du terme. Apolloon avait toujours faim et ripostait de belle manière pour rétablir plusieurs fois la parité initiale. Une exclusion visitée et un pénalty transformé par Jérémy Gaulin offrait un petit but d’avance à l’Estu à la 58e. Mais, à seize secondes du terme, à 30-30, alors que le ballon était tournaisien, Luc Vercauteren prit un temps-mort qui se conclut très près du buzzer par un tir victorieux de Jérôme Musilli.

On signalera l’apparition sur le banc tournaisien de deux jeunes qui n’eurent pas l’occasion de monter au jeu : Paulin Dewasme, un ailier droit, et Théo Verswweyveld, qui peut évoluer au même poste.

Réactions

Luc Vercauteren (entraîneur) : « On a livré un bon match en attaque, un peu moins bon dans le secteur défensif. Mais l’essentiel est qu’on ait gagné. On a surtout joué avec intelligence en fin de rencontre, dans le chef, notamment, de Merlin Rosier et de Jérôme Musilli. C’est toujours difficile, ici à Courtrai. On a fait l’essentiel. »

Jérémy Gaulin (goleador) : « Satisfait ! C’est une victoire importante qui doit nous permettre de poursuivre dans une spirale positive. Cela ne peut que nous tirer vers le haut. On s’est bien battu. On a progressé en implication et surtout en envie d’aller au but et de marquer. Il reste du travail : il y a encore eu du déchet en attaque et en défense on a laissé faire des choses simples. Mais on a des solutions et on va les travailler. »

Emilien Beghin : « Un victoire qui fait plaisir ! Et c’est plus important de ne gagner que d’un but plutôt que de s’imposer avec une large avance. Cela prouve qu’on a su garder de l’intensité jusqu’à la fin. On a montré qu’on pouvait bien gérer un épilogue de match comme celui-ci. Et commencer les play-offs par deux victoires, c’est parfait même si on a encore péché en défense : on marque et directement, on prend un but derrière. Ca ne va pas. »