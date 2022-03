Avril 2018. À l’issue d’une partie pour le moins stressante, Estaimbourg décrochait le titre en 2A en battant Frameries en fin de match. Un moment de joie indescriptible pour Grégory Beukenne, alors T1, et son T2 Quentin Winberg. Aujourd’hui, Greg est toujours T1. Il vient de reprendre du service à Esplechin avec pour mission le maintien. Quentin, lui, a été T1 d’Estaimbourg avant d’en redevenir le T2.

Ce dimanche, les deux hommes se retrouveront sur le petit banc. Mais plus sur le même. Ce sera particulier. "On se voit toujours", confie Greg Beukenne. "Dès que j’en ai l’occasion, je vais voir Estaimbourg. Et puis, Quentin reste un ami et on se côtoie régulièrement. Ce sera un match assez spécial. J’ai repris l’équipe sans savoir dans quelle division nous évoluerons la saison prochaine mais je suis en tout cas content de pouvoir rencontrer Estaimbourg cette saison."