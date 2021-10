Beau bilan pour le Wiersien, qui ramène aussi avec la Belgique le bronze en llargues et l’argent en jeu international.

Le Wiersien Siméon Van Stalle est revenu sans voix mais pas sans médaille de l’Euro des jeux de paume pour jeunes qui se disputaient aux Pays-Bas.

"En llargues, nous avons obtenu le bronze, explique-t-il. Le tournoi avait débuté vendredi dans des conditions difficiles, 8° à peine, du vent et de la pluie. Nous n’avons pas brillé lors des matchs de poule avec trois défaites mais nous étions quand même en lice pour la troisième place. La rencontre a dû être reportée au dimanche matin. Il faisait à peine 6° mais il n’y avait pas de pluie. Je n’ai pas joué cette rencontre face au Pays basque afin de me ménager pour la suite. L’équipe a fait preuve de caractère pour aller décrocher le bronze."

En jeu international, nos représentants ont joué un beau tournoi. "Nous avons d’abord écarté l’Italie et le Pays basque avant de battre les Pays-Bas devant leur public 6-0 en demi-finale, confie Siméon. En finale, nous sommes tombés sur des Espagnols plus forts, même si nous avons eu quelques occasions. On a tenu jusqu’à 2-2 avant de perdre 6-2 malgré un Loïc Clément qui a fait des merveilles à la frappe."

C’est justement avec son partenaire du Killshot club de Huissignies que Siméon entamait le tournoi de one wall U19. D’entrée de jeu, le tandem a maitrisé son sujet en gagnant en deux sets secs face aux Anglais avant d’enchainer face aux Pays-Bas en livrant un bon match tandis que la rencontre face aux Basques en demi-finale a été un peu plus serrée durant le premier set.

"Nous retrouvions les Pays-Bas en finale. Une finale n’est jamais comparable à un match de poule et nous ne partions pas trop confiants. C’était du 50-50. Au final, nous avons à nouveau gagné en deux sets pour décrocher l’or, là encore dans une ambiance surchauffée", conclut Siméon, qui va désormais pouvoir reposer son corps…et sa voix.

A noter que la Belgique a obtenu deux autres médailles : l’argent en one wall U15 chez les garçons et le bronze en one wall U15 chez les filles.