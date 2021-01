La suite de cette saison 2020-2021 ne tient plus qu’à un fil et les clubs préparent déjà 2021-2022. Les dirigeants de la RAS Pays Blanc ont ainsi annoncé la prolongation de leur coach, Gwen Rustin, tout comme plusieurs joueurs du noyau P1. Des signaux positifs. Petit tour d’horizon avec le directeur sportif du Pays Blanc, Fabian "Puce" Vervoort.

Fabian, votre noyau est-il appelé à subir des bouleversements ?

"Non, il ne faut pas s’attendre à beaucoup de changements. Nous voulons continuer à travailler avec ce groupe qui nous donnait satisfaction et donc tendre vers cette stabilité. Nous avions trouvé cette assise défensive qui nous manquait auparavant. On veut reformer ce groupe qui montrait une bonne attitude et dont se dégageait une bonne atmosphère."

Allez-vous tout de même cibler des renforts ?