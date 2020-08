Randonnées en forêt, visite de grottes et d’un parc animalier : Fabio Scarpino profite à fond de sa semaine dans les Ardennes avec son épouse et ses enfants. “Le temps n’est pas au rendez-vous mais ça n’est pas grave, on bouge beaucoup tout de même.”

Il faut dire que chaque minute qui passe est une victoire, quelque part, pour Fabio. Début mars, le capitaine du Pays Blanc était victime d’un terrible accident de voiture. Pendant de longs jours, il s’est battu pour rester en vie.

“Je ne suis pas encore au bout du tunnel mais je n’ai pas à me plaindre, assure-t-il.

(...)