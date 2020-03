D’un commun accord, le coach et la direction ont mis fin à leur collaboration.

La nouvelle était dans l’air, elle a été confirmée ce samedi matin par les responsables du club tournaisien. Carmelo Cannetti et les Sang et Or stoppent en effet leur collaboration d’un commun accord. Cette issue, le coach français la sentait venir déjà ce samedi soir. "Comme je l’avais dit après le match, le mal est profond, assure l’ex T1. Quelque chose ne passait plus. Je n’ai cependant pas de regrets, j’assume mes choix, même s’ils n’ont pas toujours été bons."