La finale de la coupe du Hainaut de futsal proposera un derby 100 % péruwelzien samedi à 20 h. L’affiche opposera non seulement les deux meilleurs ennemis, le MFC La Roë et le Daring, mais en plus, elle aura lieu dans la salle de La Roë, là où les deux équipes se produisent tout au long de l’année.

Sébastien Gillaux, coach du Daring, s’attend à un match forcément particulier. "Jouer ce derby contre La Roë reste toujours compliqué, d’autant plus que c’est une finale ! Les dernières rencontres étaient équilibrées mais si on aborde le match comme la demi-finale avec la même envie et un niveau technique supérieur à l’adversaire, ça devrait pencher en notre faveur ! Bien entendu, il faut s’attendre à une équipe de La Roë surmotivée ! Je serai malheureusement absent ce samedi mais je compte sur mes joueurs pour se donner à fond afin de clôturer la saison en beauté et ainsi offrir un nouveau titre à notre club. Notre président Pino Manca serait ravi et il le mérite avec tout le temps investi pour le club depuis quelques années." (...)