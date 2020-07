Le train est passé pour Florentin Dor. Mais il repassera peut-être. Faute d’accord entre Péruwelz et Tertre, le citoyen de Condé, bientôt 25 ans, ne reviendra pas à l’USGTH, en D3 amateurs. Il reste à Péruwelz. Entretien.

Florentin, vous aviez signé à Tertre-Hautrage. Que s’est-il passé ?

"Je n’avais jamais caché au coach de Péruwelz et aux dirigeants que si j’avais la possibilité d’évoluer à l’échelon national, je franchirais le pas. J’ai eu des contacts avec Tertre, club par lequel je suis déjà passé, et ça s’est fait. J’ai signé ma demande de transfert et je me préparais à quitter Péruwelz, je le précise, sans aucune animosité, bien au contraire. Mais entre les clubs, ça a bloqué pour une question financière. Deux solutions se présentaient à moi."