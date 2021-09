Avec trois buts en deux matchs, Florian Dezitter signe un début de saison remarqué. L’attaquant français de Molenbaix préface le derby de dimanche face à Beloeil, une autre grosse armada.

Florian, trois buts en deux matchs : c’est vous qui êtes en grande forme ou c’est tout simplement l’équipe ?

"Un peu des deux, je dirais. L’équipe a effectué une bonne préparation. Nous étions prêts. Comme d’autres, je me sens affûté. Et puis, nous nous montrons efficaces. Le ratio entre notre nombre d’occasions et nos réalisations est très bon. Il n’y a pas eu beaucoup de déchets jusqu’à présent." (...)