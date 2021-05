Foot provincial : Maxime Coppens est décédé Tournai-Ath-Mouscron G. Dx L’ancien joueur de Meslin et d’Enghien avait 32 ans. © Devaux

On a appris le décès inopiné de Maxime Coppens à l’âge de 32 ans. Ce milieu de terrain très apprécié avait notamment évolué à Enghien et à Meslin.



De nombreux témoignages et messages de condoléances ont afflué sur les réseaux sociaux. Laurent Debruxelles, qui avait côtoyé Maxime Coppens à Meslin, lui a par exemple rendu un vibrant hommage, mettant en avant ses qualités humaines.



La DH Les Sports + présente ses plus sincères condoléances à la famille et à ses proches.