Les inscriptions étaient tellement nombreuses que la séance a été répartie en deux groupes.

© DEVAUX



"Il y avait 20 inscrites et elles étaient 19 présentes aujourd’hui, confie la formatrice Claire Clicq, qui a donc reçu le concours de Nathan Hennebicq pour encadrer les jeunes filles. Parmi les inscrites, seules trois filles jouent déjà en club. Pour les autres, le foot, c’est tout nouveau. La publicité autour du concept, dans les écoles notamment, a porté ses fruits. Nous insistons surtout sur le plaisir de jouer et sans s’en rendre compte, elles ont déjà abordé l’aspect technique avec conduite de balle et jonglages."

© DEVAUX





Des oppositions à deux contre deux ont permis d’entrevoir quelques beaux gestes, tandis que Claire et Nathan introduisaient dans le jeu un "ballon magique" à chaque fois que le cuir avait franchi les limites du terrain.



"J’entraine les U6 ici à Péruwelz et j’observe que ce n’est pas toujours facile pour les filles de jouer au milieu des garçons. Elles viennent une fois ou deux avant de stopper , note Nathan Hennebicq. Or, ici, elles sont entre elles et on voit clairement que la dynamique de groupe fonctionne. Et en plus, c’est gratuit."



Bref, un premier bilan extrêmement positif. Les séances auront lieu chaque lundi dès 17 h 45 à Péruwelz.

Infos chez Claire au 0475/22.55.03.

Les inscriptions, toujours ouvertes, se font via www.acff.be et footfeminin@acff.be © DEVAUX



Réservée aux filles âgées de 6 à 10 ans, l’opération Foot4girls a repris sous l’égide de l’ACFF dans 30 centres répartis en Wallonie et à Bruxelles. Les installations du Péruwelz FC, à la Verte Chasse, accueillaient une première séance cette semaine.