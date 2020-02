Les Athoises survolent leur championnat et voient très grand pour les prochaines saisons.

En début de saison, le Pays vert mettait les femmes à l’honneur en lançant sa section féminine. Le moins que l’on puisse écrire est que le résultat est on ne peut plus au rendez-vous. Premières en seconde provinciale, les Athoises ont pris les 3 points à 14 reprises en autant de rencontres. De quoi rendre fier leur entraîneur, Geoffrey Dumez.

"C’est fantastique pour une première et on travaille déjà dur pour préparer la saison prochaine. Le club m’avait donné l’objectif d’être en nationale trois ans après la création de l’équipe. Je vais donc bénéficier de deux saisons en P1 pour faire monter l’équipe", assure celui qui a déjà prolongé son contrat d’une saison à la tête de l’équipe féminine. "Notre but sera dans un premier temps de jouer le top 5 la saison prochaine avant de viser plus haut."

Une équipe qui impressionne et qui fait la part belle à la jeunesse également. "L’identité du Pays vert est respectée dans mon équipe. Beaucoup de filles viennent de la région et, cette saison par exemple, j’ai réussi à faire monter deux jeunes joueuses de 14 et 15 ans en première. Le but est clair, il faut que mon équipe soit prête dans deux ans pour la nationale, donc c’est un projet sur le long terme qu’il faut peaufiner au maximum chaque semaine."

S’il y a bien une ombre au tableau pour l’équipe féminine du Pays vert cette saison, c’est la défaite en Coupe du Hainaut face à Monceau (1-3). "C’est vraiment un match où on peut avoir des regrets car nous sommes complètement passés à côté de notre sujet face à une équipe qui joue le top 3 en P1. À cause du stress, nous n’avons pas réussi à battre cette équipe, qui était pourtant largement à notre portée."

Pour oublier ce petit point noir, Geoffrey Dumez continue à donner des objectifs à son groupe, bien trop fort dans sa catégorie. "Je veux que les filles restent invaincues et que l’on prenne moins de dix buts sur toute la saison. Il reste 6 matchs à jouer et nous avons encaissé 6 goals à l’heure actuelle." Tout porte à croire que cet objectif peut être relevé haut la main…