Sandy Lechantre, ex Tournai et Beloeil et dernièrement actif à Molenbaix, a annoncé la fin de son parcours de footballeur à 36 ans.

"J’ai dû prendre une décision difficile suite à un avis médical. Je dois malheureusement terminer ma carrière de footballeur immédiatement afin d’éviter des problèmes physiques", souligne-t-il sur les réseaux sociaux.

Contacté, Sandy Lechantre nous explique que son dos l’empêche de jouer dans de bonnes conditions. "Voilà trois ans que je souffre du dos après chaque match. Les médecins m’avaient déjà dit de stopper à l’époque, mais j’ai continué. Là, mon nerf sciatique me dit qu’il est temps d’arrêter. Je n’ai jamais autant souffert physiquement", assure-t-il.

Sandy Lechantre a tenu à remercier ses entraîneurs pour leur soutien, leur formation et leurs conseils. "En particulier Didier Legrand. Je remercie également les dirigeants des différents clubs par lesquels je suis passé et mes coéquipiers avec qui j'ai pu jouer pendant mes 32 ans de football. J’ai énormément de bons souvenirs et peu de mauvais. C’est avec le cœur lourd que je dois ranger les crampons. J’espère tout de même rester dans le monde du foot afin d’apporter mon expérience. "