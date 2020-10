En P1, la RUS Beloeil est avec son voisin péruwelzien l’équipe à avoir disputé le moins grand nombre de matchs de championnat, à savoir deux, en raison de la crise sanitaire. Pas évident donc à ce stade de savoir si les hommes de Sébastien Terlin vont parvenir à atteindre en fin de saison l’objectif fixé, soit une montée en D3.

En coulisses, l’heure est aussi à la réflexion à propos d’une fusion avec l’autre club de l’entité, l’US Thumaide, dont l’équipe fanion évolue en P3. Cette réflexion ne date pas d’hier, mais revient sur le tapis en ce moment. La raison ? La RUS Beloeil occupe deux sites : un à Quevaucamps et l’autre à Basècles. Des travaux de construction de nouveaux vestiaires et de rénovation de la buvette sur le site de Basècles, là où évoluent les jeunes, ont été évoqués lors du dernier conseil communal de l’entité. Plusieurs dirigeants de Beloeil, dont le président, Martial Flammia, estiment qu’il serait judicieux de réunir les forces vives de Beloeil et de Thumaide au sein d’un seul club.

“Nous sommes demandeurs, d’autant qu’il y a toujours des choses à faire dans nos installations actuelles.